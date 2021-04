Abbruzzese: “Allegri e Sarri in pole per la panchina del Napoli”

Abbruzzese si sbilancia su Allegri e Sarri

Il direttore di Europa Calcio Cristiano Abbruzzese, attraverso un post pubblicato su Facebook rilancia la questione allenatore e secondo quanto riferisce ormai il cerchio inizia a restringersi. Ecco quanto riportato:

“Già lo scrissi in passato e lo ribadisco anche ora. Qualora non si creeranno i presupposti per continuare (qualificazione in Champions?), Gattuso lascerà la panchina del Napoli. I profili in pole sono due, ovvero Sarri e Allegri. Se il Napoli dovesse qualificarsi per un’altra competizione, si potrebbero valutare altri profili in rampa di lancio (Jurić, Italiano, De Zerbi). Escluderei, al momento, piste estere come quella di Galtier.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Montefusco: “Gattuso non deve lamentarsi, lo fece anche lui con Ancelotti”

Napoli-Inter sfida anche in chiave mercato, Emerson Palmieri nel mirino

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Anche ammalandosi di Covid-19 si rischia una trombosi cerebrale