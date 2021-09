Napoli-Juve: Osimhen, Elmas e Ospina torneranno in giornata

I tre giocatori saranno a Napoli entro sera

Victor Osimhen, Eljif Elmas e David Ospina arriveranno in città soltanto oggi, lo riporta AreaNapoli.it. Stando a quanto si legge sul sito, l’attaccante nigeriano ed Elmas sono in Italia da ieri, hanno trascorso la notte a Roma e dopo pranzo partiranno verso Napoli. Diversa invece la situazione per Ospina: in nottata è saltato su un charter in direzione Parigi e una volta atterrato in Francia, nel pomeriggio, partirà direttamente per Napoli arrivando in serata.

