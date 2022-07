Napoli, Kim ha firmato. Contratto di tre anni più opzione per il prolungamento

Kim ha firmato il contratto che lo legherà al Napoli, base di tre anni con opzione per attivare ulteriori due stagione. A diffondere la notizia è Gianluca Di Marzio, che attraverso le pagine del suo sito ha poi aggiunto:

“Dopo essere arrivato in Italia nella giornata di ieri e aver svolto le visite mediche presso la clinica di Villa Stuart, Min-Jae Kim ha firmato oggi il contratto che lo legherà al Napoli per una durata di tre anni (più due in opzione). Come vi era stato raccontato, nel contratto del difensore classe 1996 è presente anche una clausola di quarantacinque milioni, valida solo per l’estero”.

