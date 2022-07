Napoli-Koulibaly: Giuntoli chiede disponibilità a Milenkovic

Napoli, in caso di cessione di Kalidou Koulibaly Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto di Milenkovic.

Non ci sono ancora novità circa il futuro di Kalidou Koulibaly ma il Napoli si vuole far trovare pronto in ogni caso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il ds Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto disponibilità a Milenkovic.

“Il ds Giuntoli, nel frattempo studia eventuali sostituti: a Ramadani è stata chiesta la disponibilità di Milenkovic, ventiquattrenne centrale serbo della Fiorentina e suo assistito, ma di lui sono in prima fila proprio Juve e Inter. Molto gettonato il gigante coreano del Fenerbahce, Kim Min-Jae, 25 anni: piace da tempo, sin da gennaio, e la candidatura persiste forte.”

