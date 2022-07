Napoli, ritiro Dimaro: oggi è atteso l’arrivo di Osimhen e Koulibaly

Il Napoli è in ritiro a Dimaro Folgarida e nella giornata di oggi arriveranno anche Victor Osimhen e Kalidou Koulibaly.

Continua il ritiro estivo del Napoli a Dimaro Folgarida, anche questa mattina la squadra ha tenuto la sua seduta di allenamento quotidiana mentre nella giornata di oggi due big azzurri raggiungeranno il resto della squadra. Si tratta di Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen.

“La quiete prima della tempesta. Ieri pomeriggio Spalletti ha concesso qualche ora di libertà alla squadra, che ha tirato il fiato dopo cinque allenamenti in rapida successione sul campo di Carciato. Ma intorno agli azzurri si respira un clima di attesa mista a incertezza, che sarà spazzata via finalmente durante la giornata di oggi dagli arrivi a Dimaro di Victor Osimhen e soprattutto di Kalidou Koulibaly, gli ultimi dei Nazionali a rientrare alla base dopo le vacanze estive. Al gruppo si sono infatti appena riaggregati anche il portiere Meret, Di Lorenzo, Politano, Elmas, Zielinski, Ounas e Anguissa, che hanno preceduto il bomber nigeriano e il difensore senegalese: il nuovo capitano in pectore atteso a braccia spalancate dall’allenatore, dai compagni e pure dai tifosi.”

