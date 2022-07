Il Mattino – Nessuno spiraglio per il rinnovo di Mertens: il Napoli non lo aspetta più.

Il Napoli ha rilanciato per Dries Mertens ma il belga, ad oggi, non avrebbe dato nessun segnale positivo. Secondo le indiscrezioni del quotidiano, lo strappo tra il club e il giocatore sarebbe stato fatale per il rapporto e ad oggi il Napoli non è più disposto ad aspettarlo. Inoltre, il colpo Deulofeu allontanerebbe maggiormente le parti.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: “Mertens ha rifiutato 2,5 milioni, difficile che ADL rilanci”

Napoli: Solbakken in stand-by, prima va fatta una cessione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Mastella: “Ecco perché dopo Draghi c’è Draghi”