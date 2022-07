Napoli: Solbakken in stand-by, prima va fatta una cessione

Per aggiudicarsi l’attaccante gli azzurri dovranno prima vendere

Il quotidiano Repubblica parla della trattativa tra Napoli e Bodo Glimt per Ola Solbakken. L’attaccante del Bodo è stato bloccato dagli azzurri ma messo in stand by per due motivi: attendere che la cessione di Politano si sblocchi e capire l’entità dell’infortunio del norvegese.

