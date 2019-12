Napoli – Koulibaly si ferma in allenamento

Oltre a Koulibaly, non arrivano buone notizie nemmeno da Milik che prosegue il lavoro differenziato.

Si ferma anche Kalidou Koulibaly. Come riportato dal portale gianlucadimarzio.com, questa la brutta notizia arrivata in giornata per Carlo Ancelotti dal ritiro del Napoli a Castel Volturno, con la squadra impegnata a preparare il match di sabato contro l’Udinese. il difensore franco-senegalese ha lavorato a parte nel pomeriggio in seguito ad un trauma contusivo alla spalla sinistra rimediato nell’allenamento mattutino. Le sue condizioni verranno valutate domani, nell’allenamento di rifinitura prima della partenza per il Friuli.

Il polacco, invece, non è rientrato ancora pienamente in gruppo, difficile considerare un suo ingresso nel gruppo di convocati domani. Nel pomeriggio di Castel Volturno, ancora allenamento personalizzato anche per Allan, Ghoulam e Tonelli.

