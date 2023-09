Napoli-Lazio, Sarri: “Nel secondo tempo abbiamo dominato, buona mentalità della squadra”

Napoli-Lazio, le parole di Sarri

Al termine della gara tra Napoli e Lazio, che ha visto i biancocelesti espugnare il Maradona, il tecnico degli ospiti Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Abbiamo fatto una buona partita, il nostro primo tempo è stato di sofferenza. Nel secondo abbiamo dominato segnando due volte il 3-1. Il gol sembrava nell’aria. Dispiace per questi due gol annullati, uno dal campo sembrava buonissimo, mi hanno detto che invece era fuorigioco di pochi centimetri. Sul secondo se ne potrebbe parlare tutta la notte. Il secondo tempo certifica la nostra condizione fisica e mentale, la squadra è rimasta in partita nonostante i due gol annullati. Abbiamo portato la partita in fondo, abbiamo mostrato una bella mentalità.”

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

