Napoli: le condizioni di Sirigu diventano un caso, due nomi per sostituirlo

Salvatore Sirigu non riesce a superare i problemi fisici

In casa Napoli diventano un caso le condizioni fisiche di Salvatore Sirigu. Il portiere sta accusando ancora dei problemi che non gli permettono il rientro in gruppo e stando a quanto riferito da La Repubblica, il club azzurro starebbe pensando di tutelarsi con altri due portieri: Alessio Cragno dal Monza, o Nikita Contini, terminando in anticipo il periodo in prestito alla Sampdoria.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Crystal Palace, Ward: “Kvara ha ottime qualità. Affrontare il Napoli al top in Europa, sarà un test sulle nostre condizioni”

Kim Min-Jae, un top club lo sta seguendo con grande attenzione. Le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici