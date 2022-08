Napoli-Lecce, Baroni: “Inizio difficile, poi siamo usciti alla distanza”

Napoli-Lecce, il commento di Baroni

L’allenatore del Lecce Marco Baroni, ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto contro il Napoli in trasferta al Maradona. Ecco quanto dichiarato dall’allenatore dei salentini:

“Siamo la squadra più giovane della Serie A, non c’è stato molto tempo per preparare questa gara. Ho scelto di fare molti cambi, perché avevamo di giocatori freschi per giocare con ritmo. Abbiamo fatto un po’ di fatica nei primi minuti nella gestione della palla, poi la squadra si è un po’ liberata. Abbiamo tante piccole cose da mettere bene insieme e non abbiamo tempo con questi ragazzi, devono trovare la condizione partita dopo partita. Oggi hanno fatto molto bene anche se alla fine eravamo sulle gambe. Stiamo cercando di ricostruire un’identità di squadra. Dobbiamo portare intensità, voglia e corsa. La squadra è molto partecipativa, compresi i ragazzi appena arrivati. C’è da lavorare, mettere alle spalle questo risultato e guardare avanti. A noi servono queste gare, le desideriamo e la vogliamo andare a giocare.”

