Napoli-Lecce, le ultimissime formazioni: Spalletti, spazio a due neo acquisti

Napoli Lecce, le ultimissime formazioni svelate da Sky Sport:

I nuovi arrivati sono già pronti, ma non tutti. Perché Spalletti decide di lanciare Olivera e Raspadori dal primo minuto, ma fa fuori a sorpresa Kvaratskhelia e Zielinski nel Napoli. Dentro anche Elmas e Politano con Osimhen l’unico confermato in attaccco. Le ultimissime di formazioni da Sky per il Napoli:

NAPOLI (probabile formazione) 4-2-3-1: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti

Tutti aspettano Umtiti ma la difesa del Lecce ha aggiunto anche un tassello a sinistra ovvero Pezzella. Sui nuovi arrivati Baroni dice che serve un pochino di tempo ma anche che ci sono due gare in pochi giorni e quindi spazio anche per i nuovi arrivati. In attacco Banda si è mosso bene e potrebbe essere confermato mentre in mediana Bistrovic può riposare.

LECCE (probabile formazione) 4-3-3: Falcone; Gendrey, Pongracic, Pezzella, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

