Napoli, Lozano pronto a tornare: la data in cui raggiungerà la squadra

Hirving Lozano è pronto a raggiungere il Napoli in Abruzzo.

Hirving Lozano ha subito un brutto infortunio durante una sfida con la nazionale messicana, ma fortunatamente il recupero sta procedendo senza intoppi. Prima di questo incidente l’attaccante sarebbe dovuto andare in ritiro con il Napoli fin dall’inizio, a causa di esso Lozano non è attualmente lì con il resto della squadra, ma presto potrà raggiungerli ed iniziare a preparare il campionato con i suoi compagni.

Il quotidiano Tuttosport riporta anche la data in cui Hirving Lozano raggiungerà il Napoli in Abruzzo.

“Step numero 2 con panoramica sull’inizio del campionato. È questo l’obiettivo del Napoli che da ieri pomeriggio si sta allenando a Castel di Sangro: lavorare sodo, con doppie sedute di allenamento quotidiane e due amichevoli contro formazioni solide di serie B, così da arrivare al match del 22 agosto contro il Venezia con l’attuale organico al meglio delle sue possibilità. In 10 giorni si può, anche perché Spalletti ormai dispone di tutta la rosa, con 27 elementi convocati per la preparazione in Abruzzo ed un altro che arriverà la prossima settimana: il 9 o il 10 agosto dovrebbe arrivare nell’hotel di Rivisondoli anche Lozano, reduce dall’infortunio alla testa rimediato con la nazionale messicana.”

