Napoli, maglia commemorativa di Diego Armando Maradona è già sold-out.

Per celebrare la memoria di Diego Armando Maradona, come già anticipato, il Napoli stasera giocherà con la nuova maglia ‘Maradona Game’ targata EA7, già andata in sold-out dopo solo 3 ore dalla messa in vendita sullo store della SSC Napoli.

