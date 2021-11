Napoli-Verona, tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona

La redazione di ForzAzzurri segue Napoli-Verona dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Andiamo a leggere le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

Nei giorni scorsi è stata messa non poca pressione al Napoli, tutte le principali testate sportivi hanno sottolineato gli importanti numeri del Verona sotto la guida di Tudor. L’Hellas Verona infatti, ha segnato più di tutti nei primi cinque campionati europei e detiene anche il record se consideriamo i gol nei primi 15 minuti. Ancora una volta Spalletti è chiamato ad isolare la squadra dalla pressione mediatica. A pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Manchester Verona o Real Verona se preferite, sottolineiamo le sole tre reti subite dal Napoli in campionato e la capacità del mister Luciano Spalletti di sopperire alle assenze diffondendo forza mentale e sicurezza nei rincalzi che, come dal tecnico ribadito, rincalzi non sono. L’assenza di Koulilbaly costituisce il vero banco di prova del Napoli, un Napoli chiamato a proteggere il primato in classifica col bottino pieno e, perchè no, passando da una prestazione importante e convincente.

Mario Scala