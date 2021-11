Mourinho: “Mai detto siamo da 4°posto. Non ho terzini: Juan Jesus sarebbe utile”

Mourinho sul progetto Roma

José Mourinho tecnico della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco quanto hadichiarato:

Mourinho:

“Come allenatore devo mettere un po’ di ambizione, di motivazione, non solo ai giocatori ma anche a me stesso. Dire che il quarto posto è un obiettivo non significa che siamo da quarto posto. Vogliamo puntarci, non ho mai detto che eravamo una squadra da quarto posto. Ma dico e continuerò a dire che è l’obiettivo, fino a che sarà matematicamente possibile. Lo sforzo che la società ha fatto questa estate secondo me è stato un mercato più reattivo che obiettivo di rinforzi. Non penso che questa rosa sia meglio dell’anno scorso. Abbiamo perso giocatori di esperienza e di rosa, ad esempio i due terzini in panchina erano Reynolds e Tripi. Tripi è della Primavera e Reynolds ha fatto due partite in Serie A. Bruno Peres sarebbe utile, Juan Jesus sarebbe utile. E’ stato un mercato di reazione, io sono vicino alla società in questo. Il portiere è stata una scelta mia, l’ho voluto io, poi un terzino è stato di reazione perchè abbiamo perso Spinazzola. Tammy anche, perchè è andato via Dzeko. Gli altri sono dell’anno scorso. Non è questa la stagione per avere obiettivi chiari, io ho tre anni, c’è un progetto. Questa stagione è importante per me per capire qualcosa che potrei non aver capito prima di arrivare, ora capisco più di due mesi fa”.

