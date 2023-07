Daily Mail – Lo United ha subito un duro colpo: le parole di ADL hanno spiazzato la società.

La notizia arriva dall’Inghilterra, il quotidiano non ha alcun dubbio: “Il Manchester United ha subito un duro colpo dopo le parole di De Laurentiis”. La reazione dei Red Devils, alle dichiarazioni del patron del Napoli, è stata spiazzante. La squadra ora sa di non avere alcuna possibilità, al momento, di portare Osimhen in Premier. La richiesta di 200 milioni è inarrivabile, ma soprattutto, per loro, una presa di coscienza dopo che il presidente ha annunciato che l’unica squadra a potersi permettere il bomber azzurro è il Psg. “Lo United, dopo Kane, deve dunque rinunciare anche a Osimhen”, si legge.

Fonte foto: Flickr.com

