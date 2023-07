Il Messaggero – Lazio, ora tutto su Samardzic: Lotito sfida il Napoli.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto sapere che dopo l’addio di Milinkovic-Savic alla Serie A, la Lazio è impegnata nella ricerca di un nuovo centrocampista e potenziale sostituto. L’Al-Ahli è pronta ad offrire al Napoli i 25 milioni richiesti per il polacco, che sembra intenzionato ad accettare, nonostante le avances dell’italiana, ovvero la stessa Lazio. Dunque, Lotito deve trovare una soluzione e si è piombato su un obiettivo di De Laurentiis, ossia Lazar Samardzic dell’Udinese. Tuttavia non sarà semplice, perché oltre ai partenopei, c’è in corsa anche la Juventus.

