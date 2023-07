Corriere dello Sport – Kilman è il grande obiettivo per la difesa del Napoli: ADL insiste.

La caccia all’erede di Kim non è ancora finita. Il quotidiano evidenzia il grande interesse del Napoli per Max Kilman, considerandolo il grande obiettivo per la difesa partenopea. Tuttavia il Wolverhampton non intende fare sconti ed ha già rifiutato i 35 milioni offerti da De Laurentiis. A fare chiarezza però, ci pensa la testata giornalistica: la richiesta rimane alta, perché il venti percento della cessione è del Maidenhead, il club della quinta serie, da cui è stato acquistato in precedenza il giocatore. Il Napoli però insiste per chiudere.

