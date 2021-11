Napoli-Verona, statistiche, precedenti e cenni storici

Napoli–Verona, precedenti e statistiche della prossima sfida che aspetta gli azzurri

Napoli-Verona è in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Maradona, con gli azzurri che dopo la vittoria in Europa League vogliono continuare il loro cammino anche in campionato.

Le statistiche

Il Napoli, in Serie A, ha affrontato il Verona in casa per 28 gare, con il bilancio che pende nettamente a favore degli azzurri. I partenopei sono in netto vantaggio negli scontri, con 20 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte.

Le ultime sfide

La più recente risale allo scorso maggio, quando il Verona allenato da Juric strappò un punto al Maradona facendo svanire l’obiettivo Champions per gli azzurri. Al goal del vantaggio di Rrahmani rispose Faraoni. L’ultimo successo azzurro in campionato è datato 19 ottobre 2019, quando grazie una doppietta di Milik il Napoli si assicurò la vittoria per 2-0.

Cenni storici

La prima volta di Napoli-Verona in Serie A al 21\01\1979, quando gli azzurri si imposero per 1-0 grazie alla rete siglata da Beppe Savoldi. Quello di Fuorigrotta non è mai stato un campo facile per gli scaligeri, basti pensare che l’ultima vittoria risale addirittura al 1983 quando si imposero per 2-1. Il risultato più pesante in sfavore dei gialloblù, è il 6-2 della stagione 2013\2014, che superò il 5-1 della stagione precedente.

