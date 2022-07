Napoli Mallorca 1-1, Osimhen nuovo rigorista, male Meret

Napoli Mallorca 1-1, azzurri costretti al pari

Napoli Mallorca finisce in parità. Al rigore di Osimhen, risponde Raillo dopo un errore di Meret.

Il Napoli affronta il Mallorca in amichevole, prodotta interamente dalla società azzurra. Kvaratskhelia parte dall’inizio, così come Kim, al debutto al centro della difesa, con il coreano, schierato nella linea a 4 di Spalletti, al fianco di Rrahmani.

Parte forte il Napoli e dopo soli 9 minuti di gioco si porta in vantaggio grazie ad Osimhen. Da sviluppi di calcio piazzato, battuto da Mario Rui, un difensore della compagine spagnola colpisce la palla con le mani, costringendo l’arbitro Fourneau a decretare rigore. Dagli 11 metri, il nuovo rigorista azzurro, Osimhen, non sbaglia. Partenopei in vantaggio. Kvaratskhelia sfiora il raddoppio con la palla che esce di poco a lato.

Gioca bene il Napoli, in totale controllo del match. Poco prima dell’intervallo ci prova Zielinski da calcio di punizione, con la palla che termina di poco alta sulla traversa. Squadre a riposo con gli azzurri meritatamente in vantaggio. Buono il debutto di Kim, che esce all’intervallo.

La ripresa si gioca su ritmi più bassi e il Mallorca ne approfitta trovando la rete del pareggio. Muriqi impatta di testa e un colpevole Meret non blocca un pallone semplice regalando a Raillo il più facile dei gol. Grave la disattenzione del portiere del Napoli.

La partita si accende, con l’aggressività che la fa da padrone. Gli animi si scaldano e quasi senza motivo il Mallorca decide che in un’amichevole di mezza estate, sia giusto perdere tempo per portare a casa il risultato.

Poche le emozioni dei secondi 45 minuti. Al 91′ l’occasione per il vantaggio del Napoli con Politano vicinissimo al gol vittoria, con un tiro al volo d’esterno, di poco alta.

Finisce 1-1. Buon Napoli nel primo tempo, meno nella ripresa. Solite note positive, con Kvara ancora una volta tra i migliori. Il peggiore, senza dubbio alcuno, Meret, poco sereno e autore di una leggerezza che costa agli uomini di Spalletti la vittoria. La questione portiere va risolta in fretta, perché rischia di diventare un malus enorme per l’inizio di Campionato

Mario Porcaro

