Napoli, maxi offerta per Koopmeiners rifiutata dall’Atalanta

Il Napoli avrebbe presentato una maxi offerta per il centrocampista Teun Koopmeiners; il club bergamasco avrebbe però rifiutato.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb il Napoli avrebbe fatto un ennesimo tentativo per portare in maglia azzurra il centrocampista Teun Koopmeiners. Quest’ultima però non sarebbe andata a buon fine in quanto l’Atalanta avrebbe rifiutato.

Il Napoli ha proposto 47 milioni, senza bonus né condizioni ulteriori, oppure percentuali sulla futura rivendita. Un ammontare che sarebbe stato accettato all’inizio di giugno, quando la valutazione era di 40 milioni per chi si fosse presentato con un assegno.

Le cose però cambiano. Perché il presidente Percassi ha deciso di considerarlo incedibile il 9 giugno, mentre bisogna rendere conto che l’Atalanta ha avuto la forza di rifiutare una proposta praticamente irrinunciabile per Koopmeiners. Il problema qui non sono i soldi, ma l’opportunità. A meno di una grandissima stagione anche in Europa League, l’olandese faticherà a raggiungere una quotazione del genere. Però, a pochi giorni dal termine e con un mercato praticamente delineato – eccezion fatta per la cessione di Zapata e per il mancato arrivo di Hien – i nerazzurri hanno deciso di mantenere l’ossatura e cercare di competere per i primi posti. Koopmeiners è visto da Gasperini come un tuttofare sulla linea di metà campo, anche da trequartista dietro una o due punte.”

