Napoli meraviglioso dall’inizio della stagione, ma ogni volta stupisce

La Gazzetta dello Sport si è focalizzata sulla stagione del Napoli dopo la netta vittori contro il Torino.

La stagione di campionato del Napoli è iniziata e sta proseguendo nel migliore dei modi. All’indomani della vittoria in trasferta contro il Torino, La Gazzetta dello Sport commenta la squadra di Luciano Spalletti.

“Chissà come è nata questa meraviglia, qual è stato il Big Bang che ha dato origine a una squadra così bella. Il Napoli ci propone un calcio fantastico da mesi, eppure restiamo ancora a bocca aperta. Ieri la capolista è uscita trionfante da un campo pieno di trappole, prima accettando la lotta contro un Torino determinato e poi facendo emergere l’evidente superiorità tecnica attraverso un’organizzazione tattica clamorosa. Non ha più tanto senso tenere il conto dei punti di vantaggio o ipotizzare la giornata in cui lo scudetto sarà matematico: meglio concentrarsi sulla grande bellezza di questo Napoli e dei suoi interpreti.”

