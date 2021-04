Napoli, Mertens: nessun danno alla spalla ma contro il Crotone partirà dalla panchina

Rino Gattuso non vuole correre rischi, con tutta probabilità preserverà il belga per l’incontro con la Juventus

Lo staff medico del Napoli ha confermato la prima diagnosi fatta dai medici della nazionale belga, Dries Mertens sta bene e non ha subito nessun danno alla spalla. Un sospiro di sollievo questo per Rino Gattuso, che potrà quindi convocare regolarmente l’attaccante per la partita con il Crotone. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, riferisce però che il tecnico starebbe pensando di farlo partire dalla panchina (Osimhen è infatti il favorito per una maglia da titolare), preservandolo per la gara contro la Juventus.

