Napoli-Milan, le probabili formazioni: gioca Maksimovic, dentro Callejon e Calhanoglu

A difesa della porta azzurra potrebbe tornare Ospina, ristabilito dalla contusione alla testa subìta a Bergamo; il colombiano pronto a prendere il posto di Meret. In difesa tornato dal 1′ minuto Di Lorenzo e Koulibaly, così come in mezzo al campo Demme e Zielinski. In attacco si rinnova il duello Mertens-Milik, il belga in pole; poi sulla destra Callejon potrebbe essere preferito a Politano. Scalpita Lozano, che troverà spazio a gara in corso.