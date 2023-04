Napoli-Milan, scelti i sostituti di Kim ed Anguissa

Per la sfida di ritorno contro il Milan, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti avrebbe scelto già i sostituti di Kim Min-Jae e Zambo Anguissa.

Dopo la sfida di ieri sera, Napoli e Milan si sfideranno ancora martedì 18 aprile in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti avrebbe già scelto chi schierare in campo la posto del centrocampista Zambo Anguissa e del difensore Kim Min-Jae. I due non potranno essere presenti a causa di squalifica ed il tecnico di Certaldo molto probabilmente punterà su Eljif Elmas e Juan Jesus.

“Con Simeone sicuramente out e le assenze degli squalificati Kim e Anguissa, Spalletti dovrà ridisegnare la sua squadra. Probabile l’inserimento di Juan Jesus in difesa e lo spostamento a mezz’ala di Elmas. Ma è chiaro che tutta la differenza la fara la presenza o meno del cannoniere.”

