Napoli, momento d’oro per Osimhen: titolare per la quarta volta di seguito

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sta diventando sempre più importante per la squadra.

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’Udinese ed emergono notizie circa i giocatori che saranno in campo dall’inizio della partita. Tra questi c’è Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano sarà titolare per la quarta gara consecutiva. Il momento che sta attraversando è davvero positivo, ce ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“La costante azzurra: Victor Osimhen giocherà dal primo minuto anche con l’Udinese, Sempre e comunque, verrebbe da dire, nonostante la diffida: ancora titolare, per la quarta volta consecutiva, in virtù di una condizione che sfiora lo stato di grazia. In ogni senso: è lui, autore di cinque gol nelle ultime quattro partite, l’uomo in più di una squadra che dopo i risultati del weekend è riuscita a conquistare un posto in paradiso.”

