Napoli: offerta di rinnovo per Kvaratskhelia, la risposta del georgiano

Il Napoli lavora al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia

Novità sul fronte rinnovo per Khvicha Kvaratskhelia, le riferisce l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato nel corso della trasmissione Terzo Tempo in onda sulla emittente Tele A.

Queste le sue parole:

Il Napoli abbasserà il tetto ingaggi portandolo a 2.5 milioni di euro. Tale cifra è stata proposta anche a Khvicha Kvaratskhelia e l’attaccante sinistro georgiano l’ha accettata. Per Victor Osimhen la società azzurra è disposta anche a un sacrificio immane pur di confermarlo anche nella prossima stagione.

La sensazione tuttavia è che Victor Osimhen voglia confrontarsi con un campionato più competitivo rispetto a quello italiano. Al nigeriano piace la Premier League più che il Psg e, di conseguenza, non escludo che possa approdare in Inghilterra. Aurelio De Laurentiis non lo lascerà partire a cuor leggero e parte da una base d’asta non inferiore ai centocinquanta milioni di euro”.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti: arrivano buone notizie su Raspadori

De Laurentiis: “Vi tolgo ogni dubbio, tifo Napoli: vi dico il motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici