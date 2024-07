Napoli, Osimhen a un passo dall’addio. Vicinissima la firma con il Psg

Napoli, Osimhen pronto a dire addio all’azzurro

Victor Osimhen è pronto a dire addio al Napoli nelle prossime ore, il nigeriano è pronto a volare a Parigi dove firmerà un nuovo contratto con il PSG. Come riportato da Il Mattino, già oggi o al massimo domani Victor raggiungerà la capitale francese. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Sembrava una faccenda che si stava complicando. Il colpo di scena in serata, con il Napoli che ha aperto al Psg dopo il contatto diretto tra De Laurentiis e Nasser Al-Khelaifi: a meno che non ci sia un altro strappo violento, entro poche ore l’operazione andrà in porto e già nelle prossime ore Victor Osimhen partirà per Parigi, la sua nuova meta. L’affare è quasi concluso, i dettagli vanno definiti ma Calenda ha ottenuto dai dirigenti di Al Thani l’offerta giusta e il Napoli, che ha da tempo già un accordo di massima con l’Al Ahli e con gli emiri del Public Investment Fund per la cessione della sua stella, ne ha preso atto. Il bomber ha una sola preferenza, il Psg, come raccontato tante volte. De Laurentiis già a maggio era pronto a chiudere, poi lo sgarbo dei parigini che avevano preso contatto con Kvara. Gli arabi, in ritiro in Austria, in questi giorni, pure avevano una certa fretta a ottenere un sì di Osimhen. La valigia adesso è pronta: ieri, tra gli indizi, anche le tante foto che l’ex capocannoniere della serie A a bordo campo ha fatto con i suoi compagni. E non solo la scelta di Conte di non portarlo neppure in panchina. Insomma, sembra tutto fatto. Se il Napoli lo autorizza, come pare, a raggiungere Parigi tra oggi e domani, vuole dire che siamo ai titoli di coda di una avventura che ha regalato all’Italia uno dei più forti attaccanti in circolazione”.

