Corriere dello Sport – Ostigard nel mirino del Rennes: il Napoli lo valuta 8 milioni

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile arrivo di Mario Hermoso. L’ex Atletico potrebbe arrivare solo tramite una cessione e, a tal proposito, si parla proprio di Leo Ostigard. Il difensore è uno degli indiziati a partire, e proprio per lui, è arrivata una richiesta di mercato:

“Anche in difesa comincia a muoversi qualcosa: il Rennes ha chiesto Leo Ostigard, valutato dal Napoli intorno agli 8 milioni di euro, ma il centrale norvegese non è molto convinto. Vorrebbe continuare a giocare nel campionato di Serie A, aspetta che il Torino o il Genoa facciano una mossa, ma per il momento per lui sembrano aperte soltanto le porte del mercato estero”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku vuole il Napoli: disposto a ridursi lo stipendio

Futuro Osimhen, fissata la data di scadenza per la decisione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi