Napoli, Osimhen ancora assente: Auriemma spiega quando tornerà

Il giornalista Raffaele Auriemma ha riportato sul quotidiano Tuttosport le novità circa l condizione di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli sarà assente in occasione della sfida contro il Torino a causa di un infortunio muscolare. Fortunatamente, secondo quanto riportato da Auriemma, non passerà molto tempo prima del suo ritorno in campo. Raffaele Auriemma riporta infatti che Victor Osimhen sarà presente per la sfida di Champions League tra Napoli ed Ajax. Quella contro il Torino dunque dovrebbe essere l’ultima gara in cui sarà assente.

Di seguito le parole di Raffaele Auriemma sul quotidiano Tuttosport:

“L’unico assente certo sarà Osimhen , però sarà l’ultima volta. Ieri il bomber nigeriano si è dedicato al lavoro personalizzato sia in palestra che in campo e da domenica sarà integrato nel gruppo per essere disponibile nella sfida di Champions, martedì in casa dell’Ajax“.

