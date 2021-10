Napoli, Osimhen per ora è il giocatore più forte del campionato

Il Corriere dello Sport definisce l’attaccante del Napoli Victor Osimhen come il più forte della Serie A.

Victor Osimhen sta dimostrando sempre di più il suo talento ed è stato definito dal Corriere dello Sport il più forte del campionato.

“Poi c’è il nigeriano. Che merita un discorso a parte, perché sette giornate è il miglior giocatore del campionato. Non solo per i gol e le occasioni che si procura, ma perché interpreta il ruolo del centravanti in chiave globale: allunga la squadra e le consente di uscire dall’assedio, fa suoi quasi tutti i palloni lanciati di rimessa dal portiere e dalla difesa, ed è decisivo anche da difensore aggiunto sugli otto calci d’angolo della Fiorentina. Se riuscirà a mantenersi in questa primavera psicofisica per buona parte del campionato, non ce ne sarà per nessuno.”

