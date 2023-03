Napoli: ottimismo sulle condizioni di Meret e Kim Min-Jae

Meret e Kim potrebbero essere regolarmente convocati per Napoli-Eintracht

Buone notizie dall’infermeria del Napoli, Hirving Lozano si è allenato regolarmente in gruppo tornando regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti giusto in tempo per la sfida contro l’Eintracht Francoforte. La redazione di Sky Sport riporta che, aspettando l’eventuale conferma dalla rifinitura di domani, ci sono buone possibilità anche per Kim e Meret (che hanno svolto la prima parte di lavoro in gruppo e la seconda parte allenamento individuale).

