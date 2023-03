Dalla Spagna: flop Fabian al PSG, il Betis pensa al ritorno

Fabian Ruiz potrebbe già lasciare il PSG

Fabian Ruiz non ha vissuto la sua migliore annata al Paris Saint-Germain. La stagione dell’ex Napoli è stata costellata fin qui da più ombre che luci e il suo futuro a Parigi è tutt’altro che certo. Dalla Spagna El Nacional riferisce infatti che il Betis, club in cui il centrocampista è cresciuto, starebbe pensando di riprenderlo. Fabian Ruiz sarebbe l’obiettivo prioritario del mercato estivo, eventualmente in prestito con diritto di riscatto.

