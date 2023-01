Napoli, pochi cambi contro la Juventus. Spalletti ritrova Rrahmani

Napoli, pochi cambi per Spalletti contro la Juventus

Il Napoli contro la Juventus, si gioca una fetta molto importante di campionato. Spalletti, con ogni probabilità, farà pochi cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro la Sampdoria. In porta ci sarà Alex Meret, mentre in difesa tornerà Rrahmani a fare con coppia con Kim. Ai lati confermato Mario Rui a sinistra, mentre a destra agirà il solito Di Lorenzo. In mediana spazio a Lobotka, con ai lati Anguissa e Zielisnki. In attacco sicuri del posto Osimhen e Kvaratskhelia, mentre a destra ballottaggio tra Lozano e Politano con quest’ultimo che dovrebbe spuntarla per una maglia da titolare.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

