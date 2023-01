Mediaset – Tonali: “Partita condizionata dall’espulsione: si sono abbassati troppo”.

Sandro Tonali si sfoga nel post partita, dopo la sconfitta contro il Torino: “Siamo delusi, ma abbiamo la fortuna di avere altre tre competizioni e che fra tre giorni si gioca. Ora dovremo analizzare cosa non è andato in questa partita, che è stata decisa da un episodio mentre eravamo tutti in avanti. Ora mettiamo un punto e ripartiamo alla grande. Se non ci fosse stata l’espulsione sarebbe stata una partita diversa, magari più semplice dal punto di vista del gioco perché loro si sono abbassati e noi abbiamo avuto difficoltà a gestire il palleggio.