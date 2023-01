La Repubblica – Napoli-Juventus è record di spettatori: attesi 60 mila tifosi.

Secondo il quotidiano, al Maradona, in vista di Napoli–Juventus, saranno attesi 60 mila spettatori facendo registrare il tutto esaurito in pochissime ore. Gara fondamentale per i sogni Scudetto di entrambe le squadre. Inoltre, per il Napoli, si tratterà di un record stagionale non indifferente per quanto riguarda il numero di spettatori, oltre che di incassi, considerando che la cifra guadagnata ammonta intorno ai 4 milioni di euro.

Fonte foto: Flickr.com

