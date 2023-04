Napoli, prima gara stagionale di Osimhen contro il Milan

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen sarà per la prima volta in campo contro il Milan dall’inizio della stagione.

Napoli e Milan si sono già sfidate tre volte in questa stagione tra campionato e Champions League, ma per Victor Osimhen si tratta della sua prima gara stagionale contro i rossoneri.

Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport:

“L’1-0 dell’andata dà un senso o un briciolo di serenità al Milan, pone la sfida in lievissime condizioni di vantaggio. Ma il Napoli ha Osimhen, e non ce l’ha mai avuto nei suoi incontri ravvicinati con il diavolo, ne ha avvertito l’assenza, ne ha perduto l’elasticità, l’atletismo e la forza devastante di chi si porta appresso venticinque gol e una sequenza di assist che diventano una miniera, trasformano il timore in ottimismo e scacciano via qualsiasi eventuale sensazione di paura.”

