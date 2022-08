Napoli Primavera, esordio con sconfitta per gli azzurrini

Napoli Primavera, il Lecce vince 2-0: brutto esordio dei nuovi azzurrini, ko meritato

Brutto esordio per il nuovo Napoli rivoluzionato dopo tante partenze in prestito: ko meritato per gli azzurrini, incapaci di concretizzare anche quando c’è stata una buona fase nella parte centrale del secondo tempo. I pugliesi vincono per 2-0 grazie alle reti di Salomaa e Berisha.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli: capitan Di Lorenzo suona la carica in vista del Monza

Napoli: il Raspadori-day sarà domani

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendio nel Nuorese minaccia case in frazione turistica