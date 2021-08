Napoli – Pronto il rinnovo per Alex Meret

Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Meret è pronto ad allungare la permanenza al Napoli.

È in corso l’incontro tra l’entourage di Meret ed il Napoli per proseguire oltre il 2023. Con Spalletti in panchina, l’ex Udinese potrà trovare la continuità che cerca ed il discorso rinnovo può essere in discesa.

