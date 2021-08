Napoli-Venezia: biglietti esauriti in curva B, quasi sold out la curva A

I biglietti disponibili per Napoli-Venezia, gara della prima giornata di campionato, stanno già terminando.

Manca meno di una settimana all’inizio del campionato ed il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il Venezia durante la prima giornata. La sfida è prevista il 22 agosto alle ore 20:45 ed avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona. Finalmente ritornerà anche il pubblico negli stadi ed i tifosi azzurri ne hanno subito approfittato. I biglietti sono stati messi in vendita solo qualche giorno fa e la curva B dello Stadio partenopeo è già sold out. Non solo: anche i biglietti in curva A stanno andando a ruba. Finalmente dunque i tifosi azzurri, così come quelli degli altri club, possono sostenere i loro idoli dal vivo. Non ci resta che attendere l’inizio della stagione di campionato.

