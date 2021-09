Cruciani: “Napoli-Juve? A parti invertite avrebbero fatto di tutto per non giocare la gara”

Anche a distanza di giorni non si placano le polemiche su Napoli-Juve

Nel corso di Tiki Taka, trasmissione in onda su Italia 1, Giuseppe Cruciani torna a parlare di Napoli-Juve. Il conduttore radiofonico, come sempre, non ha perso occasione di lasciare una frecciata al Napoli.

Queste le sue parole:

“A parti invertite il Napoli avrebbe fatto fermare la partita dall’ONU. Senza sei titolari, come era la Juventus a Napoli, gli azzurri avrebbero chiamato l’ONU per fermare la partita“.

