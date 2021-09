Retroscena di mercato: Koulibaly voluto da tre top club, ecco perché è rimasto

Luciano Spalletti è stato molto vicino a dover fare a meno del difensore

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna riporta un retroscena di mercato riguardante Kalidou Koulibaly. Stando a quanto si legge nella scorsa finestra di mercato tre top club si sono fatti avanti per il difensore, ma nessuno di questi ha fatto un’offerta sufficiente per strapparlo al Napoli.

Questo è quanto si legge:

“Già, sono tre o quattro estati di mercato che va avanti questa storia; e quando a luglio ormai l’addio sembrava scontato, sia per volontà di Kalidou sia per ragioni di bilancio, le grandi d’Europa hanno preferito investire altrove

Snobbato? Beh, il termine forse non è adatto, però magari un po’ sottovalutato. Per la gioia infinita del generale Luciano. Uno dei migliori difensori al mondo che in estate il Chelsea, il Psg e lo United non hanno valutato quanto il Napoli riteneva opportuno: compresi i bonus, neanche 40 milioni di euro; 10 meno di quelli che il Manchester ha versato al Real per comprare Varane”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Lo Zenit prende in giro la Juventus su Tik Tok

Rinnovo Insigne, De Laurentiis apre al dialogo con il Capitano

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: Cisl, alcuni ritardi, presidi nel limbo