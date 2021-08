Calciomercato: il Napoli ha presentato un’offerta per Youssouf

Zaydou Youssouf è diventato un obiettivo del calciomercato del Napoli, che avrebbe presentato un’offerta al Saint Etienne.

Il calciomercato è quasi alle battute finali ed il Napoli continua a studiare il profilo ideale per completare la squadra. Secondo il Corriere del Mezzogiorno la Società avrebbe presentato un offerta per Zaydou Youssouf, classe 1999, centrocampista del Saint Etienne e della Nazionale francese under 21.

“Ferragosto è andato, il campionato è alle porte e il mercato è entrato nel rush finale, nelle ultime due settimane in cui il Napoli è pronto a rifarsi il volto con la girandola delle entrate e delle uscite. Per il centrocampo la pista più concreta porta a Zaydou Youssouf, centrocampista classe ’99 del Saint Etienne che vanta già 66 presenze in Ligue 1 e due apparizioni anche nella Francia Under 21. Il Napoli l’ha chiesto in prestito con diritto di riscatto, attende la risposta del club francese.”

