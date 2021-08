Calciomercato: Juan Jesus ad un passo, visite mediche in giornata

Il Napoli è vicinissimo a completare il primo colpo in entrata

Il Napoli sta per accogliere in azzurro Juan Jesus, a riportarlo è Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Tuttomercatoweb. Il difensore brasiliano, che si è svincolato dalla Roma lo scorso giugno, avrebbe raggiunto l’accordo con il club ed in giornata dovrebbe sostenere le visite mediche prima di firmare un contratto annuale con gli azzurri.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Hincapie è un nuovo difensore del Bayer: sfuma la pista Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federico Perna conferma l’amore con Guedalina Tavassi: “Siamo felici insieme, non giudicatela”