Napoli: arrivano le nuove maglie firmate Armani, saranno disponibili per la gara contro il Venezia

Ci siamo, finalmente ecco le nuove maglie del Napoli. Il Mattino riporta nella sua edizione odierna che saranno pronte per l’esordio in campionato contro il Venezia e arriveranno in Italia con l’ultimo container in arrivo da Dalian, Cina. Le maglie saranno griffate EA7, vista la partnership dei partenopei con Emporio Armani, ma tutti i dettagli della maglia, dal disegno alla scelta dei colori e del materiale, sono stati scelti da De Laurentiis e dai suoi collaboratori. Il nuovo materiale tecnico sarà presto disponibile negli store e nei canali e-commerce.

