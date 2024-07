Conte ha imposto delle precise regole a Dimaro: ecco quali

Il quotidiano Repubblica si è soffermata sulle severe regole che avrebbe imposto Antonio Conte durante il ritiro a Dimaro Folgarida.

Antonio Conte starebbe avrebbe imposto delle regole ben precise nel corso del ritiro estivo a Dimaro Folgarida.

Di seguito quanto si legge sul quotidiano Repubblica:

“Pare addirittura che Antonio Conte ascolti gli audio dei video highlights degli allenamenti che il Napoli diffonde alla stampa, per assicurarsi che non si senta niente che lui non voglia far uscire fuori dei suoi dialoghi con i giocatori. Nella rivoluzione sono coinvolti i dirigenti: De Laurentiis si è fatto vedere pochissimo e non era neanche alla presentazioni. I dirigenti non possono neanche entrare nella sala da pranzo dedicata ai calciatori. Il menù è super controllato e solo una volta la squadra ha mangiato in malga, nel pomeriggio libero in cui è stato concesso di lasciare l’Hotel. Ma rispetto al passato si è notata l’assenza totale dei procuratori a Dimaro, dove in passato c’era viceversa un continuo via vai.”

Fonte foto in evidenza – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lukaku-Napoli, c’è l’accordo: tutti i dettagli

Lindstrom verso l’Everton, raggiunto accordo con il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi