Scambio Chiesa-Raspadori: l’ipotesi potrebbe diventare concreta

Da tempo si parla di un presunto scambio tra Napoli e Juventus, in particolare tra Giacomo Raspadori e Federico Chiesa.

Napoli e Juventus potrebbero essere protagoniste di uno scambio: quello tra il centrocampista Federico Chiesa e l’attaccante Giacomo Raspadori. Nonostante per ora sia solo un ipotesi Antonio Conte ci starebbe seriamente pensando.

Ne parla Tuttosport:

“C’è un’idea che aleggia tra Napoli e Torino e che potrebbe evolversi in qualcosa di più al ritorno nei rispettivi ritiri di Chiesa e Raspadori. L’attaccante del Napoli sarebbe il jolly offensivo ideale per Motta (che lo avrebbe voluto a gennaio a Bologna), bravissimo nel fraseggio, capace di fare da vice Vlahovic come di giocare alle spalle di Duvan Vlahovic, al centro o largo. E Chiesa piace a Conte da quando uno era alla Fiorentina e l’altro all’Inter. A Chiesa, però, piacerebbe giocare la Champions. Come detto, è un’ipotesi che richiede tempo per maturare.”

