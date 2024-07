Napoli-Mantova, la difesa azzurra non brilla

Il quotidiano Repubblica ha brevemente parlato della difesa del Napoli durante la sfida amichevole contro il Mantova.

Nella giornata di ieri Napoli e Mantova sono state protagoniste di una sfida amichevole durante il ritiro a Dimaro Folgarida. Nonostante la squadra di Antonio Conte si è subito imposta vincendo per 3-0 la difesa azzurra non avrebbe brillato in campo particolarmente.

Di seguito quanto si legge su Repubblica:

“La difesa del Napoli ha ballato un po’ e i pericoli maggiori sono arrivati dalla zona di Rafa Marin, che continua a essere tra i più imballati per il durissimo lavoro fisico che gli azzurri stanno sostenendo in Val di Sole. Natan se l’è cavata invece in maniera sufficiente, al netto di qualche sbavatura nella fase d’impostazione.”

Fonte foto in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Scambio Chiesa-Raspadori: l’ipotesi potrebbe diventare concreta

Conte ha imposto delle precise regole a Dimaro: ecco quali

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi