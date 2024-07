Mercato Napoli, due giocatori vogliono lasciare il club

Mercato Napoli – il terzino Mario Rui e l’attaccante Gianluca Gaetano vorrebbero lasciare il club partenopeo.

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sul mercato in uscita del Napoli, in particolare su due giocatori che vorrebbero andar via. Il primo è il terzino portoghese Mario Rui che vorrebbe appunto tornare nella propria Nazione; ad oggi però non sarebbe arrivata nessuna offerta ufficiale. Il secondo giocatore che vorrebbe andar vi è l’attaccante Gianluca Gaetano. Il motivo questa volta avrebbe a che fare con la volontà di giocare di più. Nel suo caso inoltre due club d Serie A avrebbero manifestato un interesse.

Di seguito quanto riportato:

“Mario Rui, come confermato dal suo agente, ha chiesto la cessione per tornare in Portogallo: al momento però non sembrano siano arrivate grandi offerte. Anche Gianluca Gaetano dovrebbe lasciare l’azzurro: su di lui ci sono sia il Cagliari che il Parma. Questa volta il calciatore napoletano verrebbe ceduto e non dato in prestito anche perché vuole dare una svolta definitiva alla sua carriera.”

Fonte foto in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Mantova, la difesa azzurra non brilla

Scambio Chiesa-Raspadori: l’ipotesi potrebbe diventare concreta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi